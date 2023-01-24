2023/01/24 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية التربية في محافظة ذي قار،توجيها بشأن التدخين في المدارس امام التلاميذ والطلبة. واشارت وثيقة صادرة من المديرية حصل عليها / المركز الخبري الوطني/الى “التأكيد على الزام العاملين في المدارس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



تربية ذي قار تصدر توجيها بشأن التدخين أمام طلبة المدارس المركز الخبري الوطني.

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