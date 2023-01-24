ارتفاع اسعار النفط العالمية مع انتعاش الطلب الصيني

2023/01/24 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة.وصعد خام برنت خمسة سنتات إلى 88.24 دولار … Readmore

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