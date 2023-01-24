رئيس الجمهورية يؤكد: قانون الموازنة سيتم إقراره قريباً

2023/01/24 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أن قانون الموازنة الاتحادية سيتم إقراره قريبا، لافتا الى وجود برامج حكومية لحل مشكلة السكن في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان: أن “رشيد استقبل، في قصر بغداد، عدداً من … Readmore

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