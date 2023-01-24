2023/01/24 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو:شارع حيوي في كربلاء بطول 800 مترا يحتوي على اكثر من 3000 شتلة وعجلات نقل مجانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/24 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:شارع حيوي في كربلاء بطول 800 مترا يحتوي على اكثر من 3000 شتلة وعجلات نقل مجانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو:شارع حيوي في كربلاء بطول 800 مترا يحتوي على اكثر من 3000 شتلة وعجلات نقل مجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).