السيد عمار الحكيم يلتقي بالسفيرة الأمريكية ببغداد ويدعو لحضور أمريكي اكبر في مجال الطاقة الكهربائية

2023/01/24 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم

الولايات المتحدة الاميركية الى حضور

أكبر لها في مجال الطاقة ضمن إدارة

مركزية عبر الحكومة الإتحادية جاء ذلك

خلال استقباله مساء امس سفير الولايات

المتحدة الأميركية

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