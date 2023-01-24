اعتقال متهم قتل 4 افراد من عائلته في واسط

2023/01/24 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم أقدم على قتل أربعة افراد من عائلته في إحدى مناطق مدينة الكوت.

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