تتزعمها امرأة.. الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر في ميسان

2023/01/24 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بشبكة للاتجار بالبشر في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة.

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