اعتقال 50 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد

2023/01/24 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الثلاثاء، اعتقال 50 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في العاصمة بغداد.

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