حسين علي يتعرض إلى وعكة صحية

2023/01/24 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم حسين علي إلى وعكة صحية أجبرته على الدخول في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد.وذكر مصدر مقرب من اللاعب حسين علي، أنه «تعرض إلى نزلة برد شديدة جداً، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحمى، الأمر الذي استوجب نقله إلى المستشفى».وأضاف، أن «الوضع الصحي للاعب حسين علي بدأ يتحسن بشكل تدريجي وحالته الصحية لا تدعو إلى القلق».وتابع، أن «الحالة الصحية للاعب حسين علي، أدت إلى تأخير التحاقه مع فريق الصفاقسي التونسي، الذي يحترف معه منذ موسمين».يذكر أن اللاعب حسين علي، كان أحد المساهمين في فوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في لقب خليجي 25 الذي اختتم في البصرة يوم الخميس الماضي، حيث سجل هدفاً في مرمى اليمن، ونال لقب أفضل لاعب في تلك المباراة

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