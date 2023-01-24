الدولار يتراجع.. واليورو قرب أعلى مستوى في 9 شهور

2023/01/24 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(رويترز)حوم الدولار الثلاثاء قرب أدنى مستوى له في تسعة شهور مقابل اليورو، كما تخلى عن المكاسب التي سجلها مؤخراً مقابل الين، في وقت يعكف فيه التجار على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى من بينها اليورو والين 0.12 في المئة إلى 101.89، ويتجه للعودة إلى أدنى مستوى في سبعة شهور ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي.وزاد اليورو 0.08 في المئة إلى 1.0880 دولار، ليقترب من ذروة الاثنين عند 1.0927 دولار التي كانت الأعلى منذ إبريل/نيسان.وتتلقى العملة الأوروبية الموحدة دعماً من التعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى المزيد من التشديد القوي في السياسة النقدية في الفترة القادمة.وكان آخر هذه التصريحات ما صدر الاثنين عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي أكدت من جديد أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة بسرعة لكبح التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً للغاية.وهبط الدولار 0.41 مقابل الين إلى 130.11، بعد جلستين من المكاسب القوية.وزاد الجنيه الاسترليني 0.12 في المئة إلى 1.2391 دولار.

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