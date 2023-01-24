2023/01/24 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lmN4wa-RSSI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حجي مريض مبين أصغر من ابنه ومايريد بس سلامتكم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حجي مريض مبين أصغر من ابنه ومايريد بس سلامتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).