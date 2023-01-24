منظمات عالمية تحذر من أزمة غذاء عالمية في قارة آسيا

2023/01/24 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة “الفاو” ووكالات أممية أخرى في تقرير أن أعدادا متزايدة من سكان قارة آسيا يفتقرون لما يكفي من الطعام مع زيادة معدل انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر.وأفاد التقرير بأن ما يقرب من نصف مليار شخص، … Readmore

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