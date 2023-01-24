المحكمة الاتحادية العليا تنظر في ثلاث دعاوى مرفوعة ضد إقليم كردستان

2023/01/24 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعقد المحكمة العليا الاتحادية العراقية خلال فترة أسبوع ثلاث جلسات (في 25 و30 و31 كانون الثاني 2023) للنظر في ثلاث دعاوى مرفوعة ضد إقليم كوردستان تأجل البت فيها عدة مرات.الدعوى الأولى تخص صرف الرواتب لموظفي إقليم كوردستان، والثانية الأموال … Readmore

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