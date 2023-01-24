تعيين قائد جديد لشرطة ميسان

2023/01/24 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتكليف اللواء شاكر كوين قائد لشرطة محافظة ميسان بدلا عن اللواء ناصر الاسدي.

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