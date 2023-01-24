مستشار السوداني: الضوابط الدولية عطّلت 80٪ من طلبات تمويل التجارة الخارجية للعراق

2023/01/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن رفض 80 بالمئة من طلبات تمويل التجارة الخارجية في العراق.

وقال صالح، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الضوابط الدولية التي وضعها البنك الاحتياطي الفيدرالي هي إشارة تحدث للمرة الاولى بعد ظاهرة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي حيث أن دور قيود الامتثال الدولية قد اتضح أثرها اليوم من خلال (منصة الامتثال الرقمية)".

واضاف المستشار المالي للحكومة أن "هذه التعاملات ربطت الحوالات الخارجية بالدولار الامريكي بطلبات العملة الأجنبية للمصارف الأهلية والتجار من خلال نافذة البنك المركزي العراقي وتحديدا (الحوالات الخارجية)".

واوضح أن "ذلك يقع ضمن مسار يتطلب التحري عن (المستفيد النهائي) من الأموال المحولة له في الخارج وتفاصيل البضائع المستوردة وبالوثائق التجارية الدقيقة اي (توفير درجة عالية من الحوكمة من حيث دقة المعلومات وتفاصيل البيانات التجارية)".

ونوه الى أنه "أمر غادرته التجارة الأهلية العراقية طوال السنوات العشرين الأخيرة ليمثل هذا القدر العالي من الشفافية"، مبينا أن "السبب في رفض ٨٠٪ من طلبات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الاهلي هو عدم تكامل البيانات المطلوبة والافصاح الصحيح".

تحرير : أ.غ

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