النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت اكثر من 7 مليارات دولار

2023/01/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 103 مليوناً و281 الف و459 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليار و708 مليونا و 556 الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليوناً و735 الف و151 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و223 الف و338 برميلا".

وتابعت، ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74.636 دولاراً"، مشيرة الى أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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