نائب يكشف مسؤولا

2023/01/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن حركة إمتداد محمد نوري عزيز، اليوم الثلاثاء، عن صفقة فساد جديدة تسببت بهدر مبلغ بقيمة 150 مليار دينار في أمانة بغداد

وقال عزيز في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "عمار دعير المنسوب لمكتب أمين بغداد ومدير الدائرة المالية والادارية في دائرة ماء بغداد سابقا، رأس جديد من رؤوس الفساد لا يقل خطور وتأثير عن نور زهير المتهم بـسرقة القرن".

واضاف أن "دعير متهم بهدر مبلغ بقيمة 150 مليار دينار تخص مشاريع سابقة ويشغل منصب حساس في أمانة بغداد التي تصل ميزانيتها إلى ترليون دينار".

وتابع "شرعنا بجمع وثائق ملف فساد كبير وسنعرضه امام النزاهة والجهات القضائية المختصة لنطيح بهذا المختلس ومن يقف خلفه".

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