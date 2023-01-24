2023/01/24 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي اليوم الثلاثاء، استغرابه من انسحاب الاتحاد الوطني بهذا الوقت المهم.وذكر المياحي لوكالة ايرث نيوز، ان “هذا الوقت مهم للعراق اجمع وكردستان بشكل خاص حيث ان الجميع يترقب اقرار قانون الموزنة للعام 2023”.واضاف “نعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين وعلى الاتحاد ان يضع الخلافات […]

ظهرت المقالة الديمقراطي الكردستاني يسغرب انسحاب الاتحاد الوطني بهذا الوقت المهم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يسغرب انسحاب الاتحاد الوطني بهذا الوقت المهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يسغرب انسحاب الاتحاد الوطني بهذا الوقت المهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).