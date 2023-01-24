الاستقالات تضرب الحكومة الأوكرانية.. استقالة نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام على خلفية

2023/01/24 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش، على خلفية فضيحة مرتبطة بمشتريات الطعام للجيش، كما تم عزل نائب المدعي العام الأوكراني، بعد ساعات من استقالة نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني.

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