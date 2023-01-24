2023/01/24 | 13:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ترى آراء أن عودة التيار الصدري الى الساحة السياسية باتت قريبة،...

ظهرت المقالة الدولار (لا يعود) الى وضعه..



لكن التيار الصدري (يعود) الى ثوريته..



أولاً على المسلة.

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