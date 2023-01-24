2023/01/24 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 02Q48grOsXA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يوجه رسالة للسوداني: انقذ العراق من هؤلاء الـ 7) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يوجه رسالة للسوداني: انقذ العراق من هؤلاء الـ 7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).