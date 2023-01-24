العثور على 21 قطعة ملوثة إشعاعياً جنوبي العراق

2023/01/24 | 14:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلوث الإشعاعي خطير على صحة الإنسان والبيئة (فرانس برس)

أعلنت جهات عراقية مختصة بالعمل البيئي، اليوم الثلاثاء، العثور على 21 قطعة ملوثة باليورانيوم، كانت قد سُرقت من محجر خاص بالمخلفات الحربية في محافظة ذي قار، جنوبا، مؤكدة التحفظ عليها، وتنفيذ مسوحات في عموم المحافظة لمنع التلوث الإشعاعي.

وكان المحجر الخاص للمخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع في منطقة صليبيات الصحراوية بمحافظة ذي قار، قد شهد سرقة قطع ملوثة إشعاعياً، فيما بدأ مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية، حملة بحث وتحرّ عن القطع.

وقال مدير بيئة ذي قار كريم هاني، إن "الفرق الفنية الخاصة بالوقاية الاشعاعية أجرت مسوحات إشعاعية في عموم محافظة ذي قار، لا سيما المواقع التي تتاجر بالقطع الحديدية العتيقة (السكراب)، وفقا لبلاغات أكدت وقوع عمليات سرقة طاولت 21 قطعة ملوثة"، مبينا في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، "تطابق الصور والمواصفات والقياسات مع القطع التي جرى العثور عليها مع ما هو متوفر لدى دائرة البيئة من بيانات حول القطع المفقودة".

وأشار إلى أن "محافظة ذي قار استقبلت أخيرا لجنة رقابية وتنفيذية وصلت من بغداد وهذه اللجنة تعمل على برنامج وطني شامل لمعالجة وإدارة التلوث البيئي في عموم العراق"، مبينا أن "البرنامج معد من الحكومة المركزية وبالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات الرقابية، وأن اللجنة أجرت مسوحات إشعاعية على موقعي المحجر ومطار الناصرية، ونحن بانتظار التخصيصات المالية لإكمال الخطط اللوجستية والفنية لمعالجة المخلفات الملوثة بالإشعاع والتخلص منها".

وأكد "سيتم تبني خطة مهنية للتخلص من النفايات المشعة بصورة نهائية سواء عبر معالجتها وطمرها أو غير ذلك".

وكان بيان مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية، قد أكد أن فرعه في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، "قام بأعمال البحث والتحري عن مخلفات الحديد السكراب المفقود من محجر النفايات المشعة في محافظة ذي قار، وبإسناد من مديرية بيئة ذي قار التي قامت بإجراء التقييم الإشعاعي الشامل لجميع مواقع تجميع السكراب والصناعات التدويرية في المحافظة، وتم العثور على قطع 21 قطعة ملوثة باليورانيوم المنضب كانت مفقودة من المحجر المؤقت".

وأوضح، أن "9 من تلك القطع تعود لسرف دبابات ملوثة جرى العثور عليها ضمن أحد مواقع تجميع السكراب في المحافظة".



مبينا أنه "تم عزل القطع وإحاطتها بأشرطة تحذيرية في مكان منعزل لمنع الاقتراب منها والعبث بها، لتجري إعادتها إلى موقع التجميع الآمن في المحافظة".

وأكد أن "الفرق تقوم بـ"جهود استثنائية لحماية المواطنين والبيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي من خلال السيطرة على مواقع تجميع السكراب الملوث في بغداد والمحافظات، للحد من انتشار التلوث الإشعاعي إلى مناطق أوسع، وخصوصاً تلك المواد الداخلة في الصناعات التدويرية".

وكانت محافظة ذي قار، قد أنشأت عام 2007 محجراً خاصاً للمخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع في منطقة صليبيات الصحراوية، إذ قامت فرق من مركز الوقاية من الإشعاع بنقل المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع إليه بالتعاون مع وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا المدمجتين".

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