وصفت السلوك بـ

2023/01/24 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الهولندي في أنقرة جويب ويجناندس، "احتجاجا على الاعتداء الذي طال القرآن الكريم في لاهاي"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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