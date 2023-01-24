القضاء الفرنسي يحكم على “الداعشي” جوناثان جيفري بالسجن 18 عاما

2023/01/24 | 14:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة انضم جوناثان جيفري إلى تنظيم “داعش” في المنطقة العراقية – السورية من 2015 إلى 2018 (أ ف ب) حكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على جوناثان جيفري، الذي انضم إلى تنظيم “داعش” في المنطقة العراقية – السورية من فبراير (شباط) 2015 إلى فبراير 2018، بالسجن 18 عاماً بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية …

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