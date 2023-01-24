رئيس الجمهورية لـ الممثل الخاص للامم المتحدة،يجب حسم ملف النازحين

2023/01/24 | 14:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة خلال استقباله نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة..رئيس الجمهورية: ننتظر المزيد من الجهود والعمل للمنظمات الأممية استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ في قصر بغداد، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية السيد غلام محمد إسحق، ووفد برنامج الأمم …

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