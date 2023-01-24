2023/01/24 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شبكة "ايراكي نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد شركة "زين العراق" الكويتية للاتصالات مع شركة أمريكية بريطانية للمحاماة مختصة بالقضايا القانونية المتعلقة بشركات الاتصالات، لتقديم الحماية والاستشارة حول قيامها ببيع ابراجها في العراق دون موافقة قانونية.

وأوضح العقد الجديد الذي نشرت معلوماته شبكة "ايراكي نيوز" وترجمته (بغداد اليوم)، أن "شركة زين العراق تعاقدت أمس الاثنين مع شركة نورتن روز فولبرايت الامريكية- البريطانية للاستشارات القانونية، لتقديم الحماية والاستشارة حول قيامها ببيع ابراجها في العراق الى شركة أخرى دون الحصول على موافقة رسمية من السلطات العراقية".

واشارت الشبكة الى أن "شركة فولبرايت المذكورة، كانت قد عملت سابقا مع شركة زين في الأردن حيث لعبت دورا في بيع أبراج الشركة الى طرف ثالث في ذات السيناريو الذي يحصل الان في العراق".

وحصلت (بغداد اليوم)، على معلومات حساسة ما تزال في طور التحقق منها على مستوى عالٍ، لأهميتها وخطورتها على كل فرد عراقي حكومةً وشعباً، حول خروقات قانونية، وبيئية وأمنية قامت بها شركة زين العراق من خلال عملية البيع الأخيرة وما سبقها من سلوكيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("زين العراق" تتعلق بأستار شركة قانونية لحمايتها من الخرق البيئي والقانوني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("زين العراق" تتعلق بأستار شركة قانونية لحمايتها من الخرق البيئي والقانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).