2023/01/24 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا في بورصة مدينة السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "سعر الدولار سجل انخفاضا جديدا في بورصة السليمانية حيث بلغ البيع 159.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل الشراء 158.000 ألف دينار لكل 100 دولار.

اما في بغداد، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أغلب اصحاب مكاتب الصيرفات في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد توقفوا عن البيع والشراء للدولار بسبب عدم استقراره وتوقف البورصة لليوم الثاني على التوالي".

واضاف أن "أسعار البيع والشراء سجلت انخفاضا في بعض محال الصيرفة بالأسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع 158,000 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 157,000 دينارا لكل 100 دولار".





بالمقابل، شهدت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، توقف حركة البيع والشراء للدولار في أغلب صيرفات المحافظة، فيما استقر عند بعض الصيرفات بسعر بيع بلغ 162 الف للمائة دولار .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "اصحاب مكاتب الصيرفات في محافظة ديالى توقفوا عن البيع والشراء للدولار بسبب عدم استقراره في البورصة".

وأضاف أن "بيع الدولار وشراءه في المحافظة لايتعدى سوى قليل من المكاتب التي تتعامل به وفق سعر بيع بلغ 162000 وسعر شراء 159000 دينار مقابل مائة دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تسجل انخفاضا جديدا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار تسجل انخفاضا جديدا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).