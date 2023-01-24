2023/01/24 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات منفصلة من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب".





واضاف البيان أن "ذلك جاء إثر انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مبينا انهم "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية في عام ٢٠١٤ ".

وتابع "حيث تمكن أبطال الوكالة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين البارزين عمل بما يسمى ديوان التعليم، وكانت واجباته في مدارس محافظة نينوى لنشر الفكر الإرهابي بين صفوف الطلاب".

واشار الى أن " الارهابي الثاني كان يعمل في التنظيم بما يسمى ديوان الزكاة، وكان يقوم بتوزيع الزكاة الى عوائل داعش ، فيما شارك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي أثناء تقدمها لتحرير القضاء".

ونوه بأن "الإرهابي الثالث كان يعمل فيما يسمى الجناح المدني لولاية نينوى، والمختص في جمع المعلومات على القوات الأمنية ، اما الإرهابي الرابع فقد عمل مقاتل في داعش ، واشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في ناحية المعتصم، وزرع العبوات الناسفة على الطريق الرابط بين محطة طاقة الجالسية الكهربائية، وقضاء الضلوعية".

وأوضح البيان أن "الإرهابي الخامس عمل فيما يسمى ديوان المساجد، وكان يدعو المواطنين الى الاشتراك وتنفيذ الهجمات الإرهابية، اما الإرهابي السادس المكني (ابو حنين) فقد شارك بدورات تدريبية لدى داعش"، مشيرا الى انه" تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تطيح بـ 6 إرهابيين خطرين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تطيح بـ 6 إرهابيين خطرين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).