الإطاحة بـ6 إرهابيين

2023/01/24 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين.

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