2023/01/24 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 يناير، 2023 بغداد/المسلة تظهر أوام الاستقدام من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، في (21 كانون...

ظهرت المقالة بابل مدينة نكبتها المشاريع الوهمية برسم المسؤولين المحليين ومقاوليهم السراق أولاً على المسلة.

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