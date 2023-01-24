توجه اوربي لاستخدام الاصول الروسية لاعمار اوكرانيا

2023/01/24 | 14:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيمة الاصول 300 مليار دولار.

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