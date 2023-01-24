2023/01/24 | 14:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف لنحو 3 سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/24 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف لنحو 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف حركة الشحن بين العراق وسوريا بعد توقف لنحو 3 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).