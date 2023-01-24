"امتداد" تتحدث عن "استهتار الحكومة": اطلقت سراح ارباب الفساد وتسمح بتهريب العملة الى دول الجوار

2023/01/24 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت حركة "امتداد" التي تمثل الحراك

الشعبي لاحتجاجات تشرين، اليوم

الثلاثاء، إجراءات الحكومة الاتحادية

برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني في مواجهة الأزمة الاقتصادية،

والحد من ارتفاع سعر صرف

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