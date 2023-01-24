2023/01/24 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مهما مع كافة مدراء المنافذ فيما اصدر 6 توصيات .وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوائلي يعقد اجتماعا مهما مع مدراء المنافذ ويصدر 6 توصيات المركز الخبري الوطني.

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