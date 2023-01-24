النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسي

2023/01/24 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي إلى الرياض للتعاقد معه من بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم الجاري.وكتب النصر في حسابه على موقع “تويتر” […]

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