لجنة تنظيم تظاهرة إرتفاع الدولار تصدر 8 توجيهات للمتظاهرين

2023/01/24 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت لجنة تنظيم تظاهرة ارتفاع الدولار، اليوم الثلاثاء، 8 توجيهات للمتظاهرين، فيما اشارت الى موعد ومكان انطلاق التظاهرة المرتقب خروجها يوم غد في بغداد.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم ) أن "مكان تجمع كل المحافظات عند تمثال معروف الرصافي في بغداد، ووقت الإنطلاق الى بناية البنك المركزي سيكون عند الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم غد الاربعاء".

واشارت الى انه " توجد تغطية إعلامية من الفضائيات يرجى التعاون معها، فضلا عن اهمية توحيد الهتافات للعراق وللمطالب حصراً، والإبتعاد عن اي هتاف طائفي او محرض او فئوي".

وبينت اللجنة بحسب البيان انه " ستكون هنالك لجنة منظمة من المتظاهرين من عموم المحافظات المشاركة، يرجى التعاون معهم لإنجاح التظاهرة"، مشيرة الى أن" اللافتات ستكون للمطالب المحددة فقط ، والعلم العراقي هو رايتنا الوحيدة التي سنرفعها".

وشددت على ضرورة "عدم إستفزاز المحال التجارية فهم أهلنا و قلوبهم معنا ومن أكثر المتضررين من الوضع الحالي"، راجية" التعاون التام مع القوات الأمنية ،فنحن طلاب قانون وسلام والقوات الأمنية هم أخوتنا".

وختمت البيان بالقول "حفاظاً على التظاهرة و نجاحها و لتفويت الفرصة على اي محاولة لاختراقها ،فإننا عملنا على وضع هذه النقاط كتعليمات لكل اخوتنا و هي باتفاق المحافظات المشاركة".

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