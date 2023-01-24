شاهد.. مسعفون من مختلف أنحاء العالم يساعدون الأوكرانيين في باخموت

2023/01/24 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث مراسل CNN، بن ويدمان، مع مسعفين من جميع أنحاء العالم الذين سافروا إلى أوكرانيا لمساعدة المحتاجين، حيث يقوم إيلاي وورث جونز بتوصيل الإمدادات إلى السكان على بعد 100 ياردة فقط من الخطوط الروسية في باخموت.

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