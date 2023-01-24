2023/01/24 | 15:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدر أكثر من 1.5 مليار دينار بعضها على المآذن.. القبض على مدير عام بديوان الوقف السني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/24 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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