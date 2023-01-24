الرئيس العراقي: لدينا مسائل عالقة مع تركيا تتعلق بالحدود وحصتنا المائية

2023/01/24 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف

رشيد، اليوم الثلاثاء، وجود مسائل

عالقة بين بلاده والجارة تركيا تتعلق

بترسيم الحدود، والحصة المائية، معربا

عن أمله بأن تتم معالجة هذه الأمور.

جاء ذلك خلال لقائه الي

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