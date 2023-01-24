2023/01/24 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

باشر بلال الحمداني، الثلاثاء، بمهامه رئيساً للمصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة (إضافة إلى مهامه مدير عام المصرف الصناعي) تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الخبير الإعلامي والمتحدث باسم المصرف عقيل الشويلي في بيان، إن "الحمداني اجتمع بالكادر المتقدم للمصرف فور وصوله للاطلاع على طبيعة وآلية عمل المصرف بشكل عام"، مؤكداً أنه "سيتم وضع خطة عمل استراتيجية موسعة استناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بواقع القطاع المالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني يباشر مهامه رئيساً للمصرف العراقي للتجارة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني يباشر مهامه رئيساً للمصرف العراقي للتجارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).