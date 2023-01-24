كم يبلغ مجموع الطاقات التصميمية والمتاحة لمصافي الشمال؟

2023/01/24 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة مصافي الشمال، الثلاثاء، الطاقة التصميمية والمتاحة في المصافي التابعة لها.

وقال مدير عام الشركة قاسم عبد الرحمن حسين لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بعد إجراء الصيانة السنوية لقسم مصفى صلاح الدين /1 خلال شهر كانون الثاني لعام 2023، بسبب الاختناق بمنتوجي زيت الوقود والنفثا المختلطة والتي استمرت لمدة شهر كامل، تمت زيادة الطاقة التكريرية حاليا الى 60 ألف برميل في اليوم لجميع وحدات صلاح الدين/1"، مبيناً أن "مصفى صلاح الدين /2 يعمل حالياً بأعلى طاقة متاحة له، وهي 65 ألف برميل في اليوم بالرغم من الاختناقات بالمنتوجات المذكورة".

وأضاف، أن "المصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال تعمل بكامل طاقتها التصميمية المتاحة في حال توفر النفط الخام وتصريف المنتجات من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية وعلى النحو التالي:-مصفى كركوكالطاقة التصميمية - 56000 ألف برميل في اليوم الطاقة المتاحة - 53000 ألف برميل في اليوم

-مصفى الصينيةالطاقة التصميمية- 30000 ألف برميل في اليومالطاقة المتاحة - 28000 ألف برميل في اليوم

-مصفى حديثةالطاقة التصميمية 16000 ألف برميل في اليومالطاقة المتاحة - 15000 ألف برميل في اليوم

-مصفى الكسكالطاقة التصميمية- 20000 ألف برميل في اليومالطاقة المتاحة- 18000 ألف برميل في اليوم

-مصفى القيارةالطاقة التصميمية - 10000 ألف برميل في اليومالطاقة المتاحة - 8000 برميل في اليوم

وأشار الى أن "مجموع الطاقات التصميمية لمجموع المصافي الخارجية هو 132,000 ألف برميل باليوم، والطاقة المتاحة لها هو 122,000 ألف برميل باليوم".

وتابع حسين أن "المشاريع التي ستدخل حيز العمل هي وحدة الأزمرة بتاريخ 2023/4/1 من أجل زيادة كمية البنزين المنتج للمصافي والإنتاج بنوعيات مختلفة"، مشيراً الى أنه "تم إنجاز وتشغيل شعبة تعاملات المياه الصناعية بتاريخ 2023/1/11 بالتعاون مع شركة سعد العامة التابعة لوزارة الإسكان والإعمار".

وبشأن مصفى الشمال أكد أن "المصفى أجرى عمليات تنظيف الوحدات الإنتاجية من المخلفات العسكرية جرد أضرار المعدات الرئيسية وإعداد تقرير مفصل عن حالة المعدات بالتنسيق مع الفحص الهندسي والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد جدول كميات متكامل لوحدات مصفى الشمال لمخاطبة الشركات المقاولة عن طريق القنوات الرسمية حسب توجيهات وزارة النفط من أجل إعادة إعمار هذا المرفق الحيوي المهم".

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