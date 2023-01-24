توجيهات أمنية تخص

2023/01/24 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، مناقشة موضوع "ورقة إدارة الأمن النووي"، فيما قرر الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الإسبانية.

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