سامي العسكري مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء

2023/01/24 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، بتعيين القيادي في حزب الدعوة النائب السابق سامي العسكري بمنصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه " تم تكليف القيادي في حزب الدعوة، النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري بمنصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

يشار الى أن سامي العسكري هو قيادي في حزب الدعوة وفاز في انتخابات عام 2010 ضمن ائتلاف دولة القانون، وشغل منصب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية انذاك.





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