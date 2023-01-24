2023/01/24 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن مفردات السلة الغذائية الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية والتي تم المباشرة بتجهيزها ابتداءً من يوم الاحد الموافق 22-1-2023.واوضحت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مواد السلة الغذائية تم تجهيزها لوكلاء المواد الغذائية بغية توزيعها بين الاسر والافراد المشمولين بشبكة الحماية لاجتماعية، إذ ستستلم الاسرة التي لديها ثلاثة اطفال حصتين غذائيتين".

وتابعت أن "الحصة الاولى ستتكون من 5 علب زيت، و 5كيلو سكر، و5 كيس حليب، و1 كيس شاي، و5 كيس طحين صفر ابو الكيلو"، مبينة أن "الحصة الثانية ستكون 5 كيلو رز، ومعجون، وحمص، وسكر، وزيت، وطحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تكشف مواد وكميات السلة الغذائية لشريحة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تكشف مواد وكميات السلة الغذائية لشريحة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).