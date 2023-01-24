السوداني يوجه بتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير (وثيقة)

2023/01/24 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير للشركات المسلجة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.

واشارت وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء احسان ياسين العوادي وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، الى أن "رئيس الوزراء وجه بتبسيط اجراءات الاستيراد والتصدير للشركات المسجلة بجميع انواع الشركات والمصانع المسلجة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية المرخصة من هيئات الاستثمار والمشاريع الزراعية والحيوانية وجميع المشاريع الاخرى المرخصة اصوليا".





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