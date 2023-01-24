2023/01/24 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارثة هي الصورة الوهمية التي يتصورها المجتمع العربي عن نفسه.أكثرية العرب يخالون مجتمعهم ملائكيا فاضلا، لا شتائم فيه، ولا ممارسة للجنس خارج إطار الزوجية، ولا مثلية جنسية، ولا احتساء للكحول، ولا عربدة، ولا كفر بالدين ولا بالذات الإلهية.يخال هؤلاء العرب أنفسهم من الصحابة والقديسين، فاضلين ملتزمين التقاليد والدين، وهي صورة محض خيال.

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