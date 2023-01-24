2023/01/24 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، مع اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل/ المركز الخبري الوطني/ إن” بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت، مساء اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لـ 162 الفاً..



ارتفاع اسعار صرف الدولار بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لـ 162 الفاً.. ارتفاع اسعار صرف الدولار بغداد مع اغلاق البورصة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لـ 162 الفاً.. ارتفاع اسعار صرف الدولار بغداد مع اغلاق البورصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).