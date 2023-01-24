صحة كربلاء تسجل أكثر من 400 ، 4 عملية جراحية ناظورية في 2022



صحة كربلاء تسجل أكثر من 400 ، 4 عملية جراحية ناظورية في 2022
2023/01/24 | 16:33 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في 2022.

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