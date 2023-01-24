العراق يبيع نفطاً بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

2023/01/24 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النفط العراقية إن كمية

الصادرات من النفط الخام بلغت 103 ملايين

و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7

مليارات و708 ملايين و556 ألف دولار خلال

شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم

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