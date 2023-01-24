2023/01/24 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة عراقية تسترجع أكثر من 6 مليارات دينار من شركة "متلكئة"
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أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، استرجاع أكثر من ستة مليارات دينار من شركة "متلكئة".
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان، إن "وزارة التربية استردت 6 مليارات و 283 مليون دينار عراقي من إحدى الشركات المتلكئة بإنجاز مشروع الوزارة رقم (1)".
وأضاف، أن" الإجراءات القانونية طبقت بحق الشركة بالفعل، واليوم دخل المبلغ كاملاً لحساب الوزارة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة عراقية تسترجع أكثر من 6 مليارات دينار من شركة "متلكئة"
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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